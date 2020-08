"Voi portate i voti, noi vi diamo le poltrone". Mercorelli, il grillino che svela lo schifo: "Così il Pd sta provando a comprarci" (Di martedì 18 agosto 2020) C'è chi dice no all'alleanza elettorale tra Pd e M5s. Il via libera dato dal voto sulla piattaforma Rousseau non è piaciuto a molti, tra i giallorossi, ma l'opposizione di Gian Mario Mercorelli, candidato grillino alla Regione Marche, è decisamente più pesante. "Perché dovrei ritirarmi?", domanda polemico in una intervista al Corriere della Sera. L'ex consigliere comunale di Tolentino, pentastellato della prima ora, ha vinto le regionarie a marzo ma ora da Roma vorrebbero che si facesse da parte per scegliere un candidato in comune con il Pd: "Continuo la mia campagna elettorale, giorno e notte. Oggi (ieri, ndr ), ad esempio, sono stato all'Università di Camerino per un confronto con il rettore. Non mi fermo. Punto". "Qui nella Marche - sottolinea - non c'è mai stata un ... Leggi su liberoquotidiano

dcalpirela : @NicolaPorro Scusatemi, perchè dovrei non essere libero di scegliere se portare la mascherina o no La mascherina ta… - Liv_ing_ : Ma pure voi quando prendete una simil-decisione poi state con l'ansia finché non la portate a compimento e vorreste… - di_montagna : @LaUrRa312 Gran tette però non sono interista ps molto bravi tifo per voi. Portate la coppa a casa. Per poppe???????? - testadiquasar : @Martola__ Gli antipasti con 20 portate ?? ho dei parenti pugliesi con cui siamo andati a cena qui in vacanza una s… - mickbottigleri : @Nicolino_Berti Sono napoletano e vi faccio i miei complimenti, e tifo per voi .Portate la coppa in Italia e sbattetela in faccia ai gobbi! -