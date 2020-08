Viviana Parisi, il cugino rivela: “Donna fragile in preda a deliri mistici” (Di martedì 18 agosto 2020) Viviana Parisi, il cugino spara a zero: “Donna fragile in preda a deliri mistici”. Durissimo attacco alla donna mentre si cerca disperatamente il figlio Gioele. Proprio stamattina il marito di Viviana Parisi aveva fatto un accorato appello a chiunque volesse aiutare lui e la sua famiglia nella ricerca del piccolo Gioele. Leggi anche –> Viviana … L'articolo Viviana Parisi, il cugino rivela: “Donna fragile in preda a deliri mistici” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - SkyTG24 : Caso Viviana Parisi, pm: 'Dopo l'incidente era impaurita'. Proseguono ricerche di Gioele - scuroscuroscuro : RT @Corriere: Viviana Parisi e Gioele: l’incidente, la salma, la piramide e tutti i misteri. Il caso dall’inizio - Affaritaliani : Viviana Parisi, il procuratore: 'Era impaurita e fragile' - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Viviana Parisi e Gioele: l’incidente, la salma, la piramide e tutti i misteri. Il caso dall’inizio -