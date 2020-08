Temptation Island slitta a Settembre: promo riciclato, Alessia Marcuzzi è ancora in montagna (Di martedì 18 agosto 2020) Si era pensato che Temptation Island 2020, parte seconda, se così possiamo dire, sarebbe iniziato, giocando di anticipo, prima di tutti, il 24 agosto. Se ne era parlato anche in una intervista di Maria de Filippi per Gente. Ma a quanto pare le riprese del programma non sono ancora iniziate e la data di partenza al momento, a giudicare dal promo, non è ancora stata stabilita. Alessia Marcuzzi è in vacanza in montagna, la vediamo postare ogni giorno bellissime foto di famiglia, per quelli che probabilmente saranno gli ultimi giorni di relax prima di iniziare l’avventura al timone del programma di Canale 5. A differenza dello scorso anno, quest’anno neppure una piccola capatina in Sardegna per registrare il ... Leggi su ultimenotizieflash

HQ__HarleyQuinn : @trash_italiano Quello che ha frignato dopo 2 ore su Temptation Island che prima criticava? Il leone da tastiera c… - zazoomblog : ‘Temptation Island 7’ Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis: la prima foto di coppia e la prima dedica dopo il ritorn… - Vincenz96880063 : RT @fvnzioniamo: ma er faina è ancora uno di cui ci interessa l’opinione chiedo perché io dopo temptation island l’ho completamente rimosso… - bernusa : @gorgy86 ... Perche’ Tutto questo l e’ Temptation Island! (Cit.) - kvtchensvnk : comunque facciamo diventare famose proprio le persone sbagliate. per me eR fAiNa aveva smesso di esistere già dalle… -