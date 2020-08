Sportitalia - Via Koulibaly: subito Gabriel e più avanti si può chiudere per Papastathopoulos (Di martedì 18 agosto 2020) Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha fatto il punto del mercato azzurro nel corso di Sportitalia mercato: "Nei piani del Napoli c'è acquistare due difensori centrali e due esterni offe ... Leggi su tuttonapoli

Interessante intreccio di mercato tra Arsenal, Napoli e Lille. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, i Gunners avrebbero chiesto al Napoli il via libera per Gabriel del Lille offrendo Papastatho ...

SPORTITALIA - Il Napoli punta Papastathopoulos ma non accetta le condizioni dell’Arsenal

Il Napoli prenderà almeno due difensori centrali, in uscita ci sono Koulibaly e Maksimovic. In entrata il club di mister Gattuso ha puntato Sokratis Papastathopoulos, in scadenza di contratto il pross ...

