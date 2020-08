SixthContinent: l’e-commerce che apprezza il bio (Di martedì 18 agosto 2020) Scegliere di inserire il bio nella nostra vita non è una scelta da poco: ci permette di essere consapevolmente dalla parte della nostra salute e dell’ambiente. Chi si avvicina al bio lo fa probabilmente per vedere dei miglioramenti repentini a livello di salute. E’ l’esempio di chi sceglie dei prodotti ecobio per la cura della pelle. Infatti, la nostra pelle è fondamentale ed è ciò che ci mette in contatto con l’esterno e, al tempo stesso, ci protegge da quello che potrebbe nuocerci. È proprio sulla pelle che si accumulano polvere e germi che, mischiandosi al sudore e al sebo prodotto dalla stessa, alterano l’equilibrio della sua superficie. Scegliendo dei prodotti bio, si riesce a detergerla, a purificarla e a idratarla a fondo senza irritarla, proteggendo il suo strato idrolipidico naturale. I prodotti da utilizzare per ... Leggi su tpi

