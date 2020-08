Rottamazione cartelle esattoriali e pignoramento: il conto corrente non viene sbloccato (Di martedì 18 agosto 2020) Con la Rottamazione cartelle esattoriali i contribuenti oltre a sanare i debiti con il Fisco, bloccano i pignoramenti verso terzi. Tra questi anche quello del conto corrente bancario, ma è sempre così? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’effetto della Rottamazione e del pignoramento che non sempre ha la funzione di blocco e l’azione continua fino al termine. Rottamazione ter e cartelle esattoriali La Rottamazione ter delle cartelle esattoriali blocca i pignoramento presso terzi, ma non in tutti i casi, in alcuni l’azione di pignoramento continua, analizziamo quali sono in base alle ultime ... Leggi su notizieora

Il pagamento della prima rata della definizione agevolata di regola estingue le procedure esecutive, ma c’è un’eccezione che fa proseguire la riscossione. Sappiamo che la rottamazione ter delle cartel ...

L’articolo 97, Capo VII, del decreto Agosto prevede una ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi in un’unica soluzione entro il 16 settembre prossimo o mediante rateizzazione; i pagamenti potran ...

