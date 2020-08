Rientro a scuola – Cosa succederà se un alunno si sentirà poco bene in classe? Ecco la bozza del CTS (Di martedì 18 agosto 2020) Riapertura delle scuole, il Comitato Tecnico Scientifico sta mettendo a punto il documento con le ‘Indicazioni per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’. Il CTS si riunirà domani, mercoledì 19 agosto 2020. Il quotidiano ‘Repubblica’ di oggi, 18 agosto, ha fornito alcune anticipazioni in merito al contenuto del documento atteso da presidi, docenti, Asl e famiglie. Si tratta di un documento che intende ‘fornire un supporto operativo per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da Covid-19 collegati all’ambito scolastico adottando modalità razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale ed evitando frammentazione e disomogeneità’. Indicazioni per la gestione ... Leggi su databaseitalia

AzzolinaLucia : Siamo al lavoro da mesi per il rientro a scuola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. È una priorità ass… - rtl1025 : ?? #Azzolina: 'Siamo al lavoro da mesi per il rientro a #scuola di tutte le #studentesse e di tutti gli #studenti. È… - fattoquotidiano : Scuola, la lettera della ministra Azzolina per sollecitare gli enti locali: “Serve sforzo decisivo di collaborazion… - DatabaseItalia : Riapertura delle scuole, il Comitato Tecnico Scientifico sta mettendo a punto il documento con le ‘Indicazioni per… - Against_Caste : RT @fattoquotidiano: Scuola, la lettera della ministra Azzolina per sollecitare gli enti locali: “Serve sforzo decisivo di collaborazione p… -