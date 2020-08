Repubblica: Conte vince perché ha riciclato un’idea anni 70, i gemelli del gol (Di martedì 18 agosto 2020) Una volta, quando non il calcio non era tutta una questione di tridenti più o meno falsi, li chiamavano “i gemelli del gol”: la coppia di attaccanti – possibilmente uno alto e potente e uno basso e agile – che insieme facevano caterve di gol e la fortuna di chi li metteva in campo. La storia ne è zeppa: Di Stefano e Puskas, Charles e Sivori, Pulici e Graziani, Vialli e Mancini, Romario e Bebeto, giusto per non dire di Maradona e Careca. Ora tutti parlano e scrivono di Lukaku e Lautaro Martinez, la “Lu-La” come titola un giorno sì e l’altro pure la Gazzetta dello Sport. I due attaccanti dell’Inter sono diventati il tandem più prolifico d’Europa. Con 54 reti in due, 33 il belga e 21 l’argentino, hanno scalzato Messi e Suarez, fermi a 52. Per Repubblica si tratta ... Leggi su ilnapolista

