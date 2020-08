Regionali 2020, Laricchia, M5S,: 'Ricevo pressioni per ritiro' (Di martedì 18 agosto 2020) BARI - 'In Puglia c'è chi dice no, non tradiremo i pugliesi. In Puglia c'è chi dice no al rischio di trasformare il Movimento 5 Stelle in un vecchio partito tradizionale': lo scrive in un post su ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LegaSalvini : PRIMA LE DISCOTECHE POI SCUOLE ED ELEZIONI. PORRO SVELA IL PIANO SEGRETO DI CONTE - ivanscalfarotto : Regionali Puglia, Scalfarotto (Italia Viva): 'Se vince Emiliano avremo assessori 5 stelle' - LegaSalvini : TORNANO IN VERSILIA SALVINI E CECCARDI - Francireggia : RT @ivanscalfarotto: Regionali Puglia, Scalfarotto (Italia Viva): 'Se vince Emiliano avremo assessori 5 stelle' - fontanabuona : Regionali: liste Pd, domani la presentazione dei candidati -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali 2020 Regionali 2020, ecco i candidati di Fratelli d’Italia IVG.it Il comitato per il NO al referendum del 20 e 21 settembre scalda i motori

Il 20 e 21 settembre 2020 si voterà per il referendum confermativo sulla riduzione ... Inoltre, la riforma porterà uno squilibrio di rappresentanza tra le varie Regioni italiane. Da notare come il ...

Rimborsi libri scuola, Gatta “Procedura aperta durante lockdown e già chiusa”

Bari, 18 agosto 2020. “Il rimborso delle spese per l’acquisto dei libri ... Lo dice in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia. “La procedura è stata aperta ...

