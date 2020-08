Pd e M5s in caduta libera. Perché l'inciucio fa flop (Di martedì 18 agosto 2020) Si sono appena accordati per l'inciucio ma è già un flop. Mannheimer lo scrive sul "Giornale" in base ai dati del suo ultimo sondaggio. I due partiti tentano il colpo di reni ma non ce la fanno. Dopo l'annuncio del patto elettorale, infatti, si registra l'allontanamento di una parte dell'elettorato delle forze coinvolte Perché in qualche modo insoddisfatto dell'accordo stesso. Numeri alla mano il M5s si attesta attorno al 16%, ben lontano dal risultato ottenuto alle consultazioni politiche del 2018. Il Pd si riprende qualche voto fuoriuscito ma, nel complesso, l'inciucio è già un flop. Leggi su iltempo

Antiogu60 : Le Pirlate di Affari Sporchi... gioca ancora ai sondaggi pilotati.. RASSAGNATEVI IL VOSTRO Farloko Verde alias SUPE… - tempoweb : Pd e M5s in caduta libera. Perché l'inciucio fa flop #pd #m5s #mannheimer - DanielaGollini2 : @fattoquotidiano Che coraggio che avete e che caduta di stile certo che ora si può dire che il fatto quotidiano si… - c_prandi : @CarloCalenda Tra l'altro scelgono una alleanza con un M5S in caduta libera che forse non arriverà al 10% e sempre… - GustavoMichele6 : M5S-PD, Calenda: 'Elettori Dem senza dignità'. Guerini: 'Caduta di stile' - -