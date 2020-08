Nell’oceano Atlantico ci sono più di 21 milioni di tonnellate di microplastiche. Gli scienziati: “Dieci volte di più del previsto” (Di martedì 18 agosto 2020) Per la prima volta nella storia gli scienziati sono riusciti a misurare la quantità di microplastiche presenti sotto la superficie dell’oceano Atlantico. E i risultati sono drammatici: solo nei primi 200 metri di profondità si stima che le particelle di plastica invisibili all’occhio umano siano circa 21 milioni di tonnellate. Una cifra dieci volte superiore rispetto a quello che si credeva finora e che minaccia direttamente l’uomo. Come già dimostrato in altri studi, infatti, le microplastiche arrivano tramite i pesci sulla nostra tavola, tanto che ne sono state trovate delle tracce anche nell’intestino umano. La ricerca, coordinata da Katsiaryna Pabortsava e Richard ... Leggi su ilfattoquotidiano

