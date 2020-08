Mes: continua il pressing Pd. Delrio, Conte chiarisca (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - continua il pressing del partito democratico sul tema Mes, che divide i dem dagli alleati di governo del M5s. Dopo il nuovo appello del segretario Nicola Zingaretti, che ieri ha definito uno "spreco imperdonabile" ogni giorno senza il ricorso alle risorse del fondo salva Stati, oggi è il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio a fare appello direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Il premier prenda posizione e dica se ci sono le condizionalità che i grillini temono", dice Delrio. Il rapporto con il Movimento 5 stelle, aggiunge, non deve essere una prova muscolare: "Non è che uno deve dimostrare qualcosa all'altro e imporre il suo punto di vista". "L'alleanza è una comprensione delle ragioni dell'altro", come per esempio sui decreti sicurezza, ... Leggi su agi

AGI - Continua il pressing del partito democratico sul tema Mes, che divide i dem dagli alleati di governo del M5s. Dopo il nuovo appello del segretario Nicola Zingaretti, che ieri ha definito uno ...

"Scegliamo e decidiamo sul Mes lucidamente, in pace e tranquillità, senza pregiudizi. Io francamente non capisco questa continua diversità di prospettive tra Zingaretti e il Movimento. Secondo ...

