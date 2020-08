Meeting di Rimini al via, Mattarella: “Italia ha dato prova di energie morali e civili” (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – Si alza il sipario sulla 41esima edizione del Meeting di Rimini – da oggi martedì 18 agosto fino al 23 – che nell’estate segnata dalla pandemia che si è abbattuta sul nostro Paese da mesi ormai, si presenta ancora di più come occasione unica di riflessione. Un titolo quasi profetico quello di quest’anno “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime” pensato “quando nessuno si aspettava di affrontare, a causa del Covid-19, un periodo così eccezionale di sofferenza”, come ha sottolineato il Presidente Bernhard Scholz. Un’edizione “speciale”, per ovvie ragioni diversa dal “format” al quale siamo abituati: ogni giorno ci saranno due iniziative al vicino Palacongressi (con al massimo 400 persone) mentre tutto il resto si ... Leggi su quifinanza

