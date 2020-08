Luigi Sepe – Ruolo, Carriera, Statistiche (Di martedì 18 agosto 2020) Luigi Sepe è stato il portiere titolare del Parma nella stagione 2019/20. Il giocatore è al centro di diverse voci di mercato: potrebbe cambiare maglia nella prossima stagione ed andare a difendere i pali di un’altra squadra. Ne analizziamo qui Ruolo, Carriera e Statistiche. Luigi Sepe: Ruolo Luigi Sepe è quello che si può definire a tutti gli effetti un portiere moderno: bravo tra i pali, abile con i piedi nell’impostazione del gioco. Esplosivo, dinamico, ha una ottima reattività tra i pali anche determinato dalle capacità di posizionamento. È migliorato nel corso della Carriera nelle uscite e nell’aiuto ai compagni della difesa. ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Sepe

Luigi Sepe è uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato, complici anche le frequenti dichiarazioni del suo procuratore, Mario Giuffredi (leggi qui). Ma le cifre che circolano per l’acquisto del ...Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, conferma a Tuttosport: "La sua prima scelta è il Torino". Una decisione dettata dal fatto che in granata l'ex azzurro sarebbe titolare mentre altrove, come a ...