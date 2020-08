Il Ministero dell’Istruzione costretto a smentire la bufala “il 14 settembre non acconsento a isolare i miei figli con la febbre” (Di martedì 18 agosto 2020) Stamattina vi abbiamo raccontato della catena virale sui social che rilanciava la bufala “Il 14 settembre io non autorizzo nessun personale della scuola ad isolare mio figlio se dovesse presentare improvvisamente qualche linea di febbre… Nessun personale sanitario può prelevare mio figlio da scuola in mia assenza traumatizzandolo! Non firmerò nessun foglio di autorizzazione che prevede questo tipo di trattamento…”. Ora il Ministero dell’Istruzione è intervenuto per smentirla in maniera ufficiale. Il Miur costretto a smentire la bufala “il 14 settembre non acconsento a isolare i miei figli ... Leggi su nextquotidiano

AzzolinaLucia : Da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione potete trovare, in un’unica sezione, tutte le informazioni sul rient… - neXtquotidiano : Il Ministero dell'Istruzione costretto a smentire la bufala 'il 14 settembre non acconsento a isolare i miei figli… - PamelaPaparoni : ?? SMENTITA UFFICIALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando… - albertomelloni : Roma, lato destro del ministero dell'università e dell'istruzione @AzzolinaLucia @manfredi_min - Agenparl : Post FB Ministero dell'Istruzione - -

