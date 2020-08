I robot potrebbero avere più buonsenso? (Di martedì 18 agosto 2020) I ricercatori della Carnegie Mellon University, in collaborazione con il team che si occupa di intelligenza artificiale a Facebook, sta mettendo a punto un sistema di navigazione per robot dotato di un intuito senza precedenti. Si tratta di un sistema che consente a un automa di riconoscere, per esempio, di che stanza si tratta ogni volta che effettua uno spostamento all’interno di un’abitazione (distinguendo una cucina da un bagno, per esempio) mettendo a fuoco le peculiarità di ciascuna. In questo modo, diventerebbe per i robot molto più facile occuparsi di precise tipologie di oggetti (una padella piuttosto che una spazzola), con la possibilità di essere più collaborativi e utili nei ruoli assistenziali. (Credit video: Carnegie Mellon University) I robot ... Leggi su wired

Asgard_Hydra : I robot potrebbero avere più buonsenso? - SingolaritaTech : I robot potrebbero avere più buonsenso? - MilanoCitExpo : I robot potrebbero avere più buonsenso? #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Andrez1si : RT @BluDiChina: Il re del Bahrain arriva a Dubai con la sua guardia del corpo robotizzata dotata di 360 telecamere e pistole incorporate. L… - BluDiChina : Il re del Bahrain arriva a Dubai con la sua guardia del corpo robotizzata dotata di 360 telecamere e pistole incorp… -

Ultime Notizie dalla rete : robot potrebbero I robot potrebbero avere più buonsenso? Wired.it I robot potrebbero avere più buonsenso?

I ricercatori della Carnegie Mellon University, in collaborazione con il team che si occupa di intelligenza artificiale a Facebook, sta mettendo a punto un sistema di navigazione per robot dotato di ...

Ecovacs Robotics: un robot per la pulizia pensato per i proprietari di animali

Il robot combinato con aspirazione e lavaggio è molto adatto ... I modelli della famiglia U2 possono essere gestiti direttamente tramite l'app ECOVACS HOME. Da qui puoi impostare modalità di pulizia e ...

I ricercatori della Carnegie Mellon University, in collaborazione con il team che si occupa di intelligenza artificiale a Facebook, sta mettendo a punto un sistema di navigazione per robot dotato di ...Il robot combinato con aspirazione e lavaggio è molto adatto ... I modelli della famiglia U2 possono essere gestiti direttamente tramite l'app ECOVACS HOME. Da qui puoi impostare modalità di pulizia e ...