Crescono contagi e tamponi. Individuati 403 positivi nelle ultime 24 ore. Oltre 450 persone in quarantena sull’isola di Santo Stefano (Di martedì 18 agosto 2020) Tornano sopra 400 i nuovi positivi al Covid. E’ quanto riporta il bollettino giornaliero del ministero della Salute. Sono, infatti, 403 – in crescita rispetto ai 320 di ieri -, i nuovi contagiati registrati nelle ultime 24 ore. Dato che porta il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 254.636. Cresce anche il numero dei pazienti attualmente positivi: 15.089, in crescita rispetto ai 14.867 di ieri. Oggi si registrano 5 decessi (+1). Tra i dati che Crescono anche quello relativo a coloro si trova in isolamento domiciliare, 14.188 (ieri erano 13.999). in aumento anche i ricoverati con sintomi, 843 (+33). Stabili le terapie intensive: sono al momento 58 i ricoverati. Il numero dei dimessi tocca 204.142. La Regione con il maggior numero di nuovi ... Leggi su lanotiziagiornale

Sempre più paesi a rischio

