Covid, Draghi: 'La pandemia diffonde incertezza, la risposta europea è stata corretta. Ora bisogna investire sui giovani' (Di martedì 18 agosto 2020) Un incitamento a investire sui giovani ma anche un richiamo ai politici al pragmatismo e infine un messaggio positivo all''Europa quello di Mario Draghi al Meeting per l'amicizia fra i popoli a Rimini. Leggi su tg.la7

Bene i sussidi elargiti per la crisi legata al coronavirus, ma "ai giovani bisogna dare di più ... che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e i loro redditi futuri". Così Mario Draghi al ...Lo ha detto Mario Draghi, ex numero uno della banca centrale europea, intervenendo all'apertura del Meeting di Rimini 2020, in riferimento alla crisi scatenata dal Covid-19. "Il ritorno alla crescita ...