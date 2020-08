Bonus mobilità - Niente click-day, farà fede la data di acquisto (Di martedì 18 agosto 2020) Niente app e Niente click-day. Per ottenere lagognato Bonus mobilità previsto per chi, a partire dal 4 maggio scorso, ha acquistato biciclette, anche a pedalata assistita, e monopattini elettrici bisognerà compilare un form, cioè un modulo elettronico, accessibile esclusivamente dal sito internet del ministero dellAmbiente nel mese di settembre.Farà fede la data di acquisto. E il contributo statale, per il quale sono attualmente disponibili 210 milioni di euro, sarà erogato, fino a esaurimento delle risorse disponibili (che saranno monitorabili online sulla stessa pagina web), sulla base della data di acquisto del mezzo e non, come ipotizzato fino a qualche tempo fa, sulla base della prenotazione del ... Leggi su quattroruote

