Accusato di avere ucciso la moglie Catya, si toglie la vita in carcere (Di martedì 18 agosto 2020) Era Accusato di avere ucciso la moglie strangolandola e buttandola giù per le scale, si è tolto la vita in una cella di isolamento a Caltagirone. Non ha retto al dolore e probabilmente al rimorso di avere ucciso la moglie che voleva lasciarlo. Era in cella di isolamento, Giuseppe Randazzo, e si è tolto la vita nel giorno in cui il Gip aveva confermato la sua carcerazione. Come abbia potuto suicidarsi dentro un carcere non è dato a sapere, ma questa è un’altra storia. Era detenuto nel carcere di Caltagirone, dove era stato portato il 13 agosto scorso. Giuseppe Randazzo, ceramista di 50 anni, era stato arrestato dalla polizia per ... Leggi su chenews

