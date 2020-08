A Seul le chiese sono in lockdown (Di martedì 18 agosto 2020) «I nuovi casi di Covid-19 stanno salendo a un ritmo esplosivo», ha dichiarato il premier Chung Sye-kyun Leggi su media.tio.ch

fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e marci… - mickycaruso : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e marcia d… - ufogufo : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e marcia d… - stefano19871756 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e marcia d… - ribelle51 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e marcia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Seul chiese Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e… Il Fatto Quotidiano A Seul le chiese sono in lockdown

SEUL - La Corea del Sud ha annunciato il divieto per le chiese di Seul e nelle aree limitrofe di tenere attività pubbliche a eccezione dei servizi di culto senza alcun contatto diretto: è la misura ...

Corea del Sud: coronavirus, restrizioni più severe nella regione metropolitana di Seul

... di coronavirus riconducibili alla setta religiosa Sarang Jeil accertati a Seul: si tratta del secondo focolaio per grandezza emerso in Corea del Sud dopo quello della Chiesa di Gesù Shincheonji, ...

SEUL - La Corea del Sud ha annunciato il divieto per le chiese di Seul e nelle aree limitrofe di tenere attività pubbliche a eccezione dei servizi di culto senza alcun contatto diretto: è la misura ...... di coronavirus riconducibili alla setta religiosa Sarang Jeil accertati a Seul: si tratta del secondo focolaio per grandezza emerso in Corea del Sud dopo quello della Chiesa di Gesù Shincheonji, ...