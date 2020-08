Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 10:30 (Di lunedì 17 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2020 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SULLA A24 Roma TERAMO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI STRADA DEI PARCHI, TROVIAMO 1 KM DI CODA TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI ORICOLA IN DIREZIONE DI TERAMO. PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA FLACCA TRAFFICO RALLENTATO TRA RIO CLARO E SPERLONGA E PIÙ AVANTI TRA PORTO SALVO E FORMIA, IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA TRATTA URBANA DELLA Roma CIVITA CASTELLANA VITERBO SOPPRESSI I TRENI DELLE 10:55 IN PARTENZA DA FLAMINIO E DELLE 11:35 DA MONTEBELLO. ED INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL ... Leggi su romadailynews

