Unghia incarnita: prevenire, curare e gestire il problema (Di lunedì 17 agosto 2020) Cosa fare con un’Unghia incarnita? Sicuramente il miglior modo per evitare questo problema è prevenirne la formazione. Pertanto, è necessario imparare a tagliarla in modo corretto. L’Unghia incarnita si forma quando il bordo, in particolar modo quello dell’alluce, cresce nella pelle. In questi casi, il dolore è abbastanza fastidioso. Eliminare questo fastidio, senza seguire i giusti accorgimenti, potrebbe solo aggravarlo e aumentare, così, il rischio di infezione. Vediamo ora insieme quali sono i consigli giusti per gestire l’Unghia incarnita. Unghia incarnita: COME PREVENIRLA E QUALI SONO GLI ERRORI DA EVITARE Se avete intenzione di ... Leggi su ultimenotizieflash

