UFFICIALE | Setien non è più il tecnico del Barcellona: il comunicato (Di lunedì 17 agosto 2020) UFFICIALE l'esonero di Setien da parte del Barcellona: nei prossimi giorni sarà noto il nuovo allenatore Leggi su 90min

DiMarzio : #Barcellona, il primo addio è quello di Quique #Setien. Ufficiale l'esonero - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Barcellona, il primo addio è quello di Quique #Setien. Ufficiale l'esonero - 100x100Napoli : UFFICIALE. Setien non è più l’allenatore del Barcellona - GIUSPEDU : RT @calciomercatoit: ?? UFFICIALE - #Setien non è più l'allenatore del #Barcellona ?? #CMITmercato - alessita_1994 : RT @NMercato24: Setien non è più l'allenatore del Barcellona. Ora il suo esonero è anche ufficiale. #calciomercato #17Agosto #Barcelona h… -