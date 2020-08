Shakhtar-Inter, intervista a Lucescu: 'I brasiliani, la sfida, Pirlo...' (Di lunedì 17 agosto 2020) Nel cuore c'è spazio per tante cose, ma non tutti gli spazi sono uguali. Mircea Lucescu, il più longevo degli allenatori in attività, ha assaggiato brandelli deòl'Inter di Ronaldo e ha piazzato ... Leggi su gazzetta

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - fcin1908it : L'Inter sfida lo Shakhtar: Conte ci riprova dopo Juve-Benfica. Gds: 'Si racconta che...' - - FcInterNewsit : Lucescu: 'Shakhtar più esperto e rodato dell'Inter, ma Lukaku può essere un problema per gli ucraini' -