Ragazza violentata a Lignano, i fermati erano affidati a una comunità di minori (Di lunedì 17 agosto 2020) commenta I due adolescenti fermati con l'accusa di violenza sessuale su una 15enne a Lignano Sabbiadoro erano affidati a una comunità lombarda che accoglie minori stranieri non accompagnati o con ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Ragazza di 15 anni violentata in spiaggia a Lignano: identificati 3 minorenni, sono stati portati in questura - MediasetTgcom24 : Ragazza violentata a Lignano, fermati erano affidati a una comunità di minori #LignanoSabbiadoro… - Giusy64155137 : RT @Marzia_M: Il FQ omette di dire che i 3 minorenni che hanno violentato la 15enne a #Lignano sono due albanesi e un egiziano di un centro… - GeMa7799 : Ragazza violentata a Lignano, i fermati erano affidati a una comunità di minori...I tre, tutti stranieri, erano in… - demsheavrt : RT @EIGHTSVOICE: ragazza di 15 anni violentata in spiaggia da tre minorenni e anche oggi kill all men -