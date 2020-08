Nel primo semestre 2020 in netto calo le entrate fiscali (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le entrate tributarie e contributive nei primi sei mesi del 2020 evidenziano nel complesso una diminuzione del 7,4% (-24.194 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo del 2019. Il dato tiene conto della variazione negativa del 5,8% (-12.211 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 10,4% (-11.983 milioni di euro). Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze.L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

