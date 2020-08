Napoli: 9 anni, con sindrome di down e affetto da leucemia da 5 anni, è pronto per il trapianto (Di lunedì 17 agosto 2020) Policlinico “Vanvitelli”: il piccolo Salvatore, che da cinque combatte contro la leucemia finalmente lascia il Reparto e va a Roma per la terapia cellulare e trapianto di midollo. I genitori scrivono una lettera ai medici prima di andare via. Napoli, Policlinico “Vanvitelli”. affetto da sindrome di down, Salvatore ha nove anni e da cinque combatte … Leggi su 2anews

ruiu19 : E come hanno fatto Inter, Napoli, Lazio e Roma a incrementare i rispettivi fatturati del 60/70% in dieci anni con g… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Napoli, a 9 anni con la leucemia; ora il trapianto - repubblica : L'Amerigo Vespucci torna a casa: qui la nave fu varata 89 anni fa - gxallavichx : RT @ruiu19: E come hanno fatto Inter, Napoli, Lazio e Roma a incrementare i rispettivi fatturati del 60/70% in dieci anni con gli stadi vec… - Peppezero : @Antonio07873161 @RegioneLazio Ma figurati, sono di Napoli, vivo a Roma e la Calabria è la mia seconda casa dopo 30… -