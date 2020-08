Marotta: «Conquistare la finale avrebbe un grande significato» (Di lunedì 17 agosto 2020) Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Shakhtar Donetsk Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le sue dichiarazioni: finale – «Conquistare la finale avrebbe un grande significato. Sarebbe il giusto riconoscimento per il lavoro svolto dall’allenatore e dalla squadra a partire dallo scorso luglio. Ci riporterebbe ad un palcoscenico consono al blasone di questa società». PRESENZA DEL PRESIDENTE – «Ciò che è successo da noi sono le tipiche dinamiche che accadono in un club ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Conquistare

Potrebbe non essere sufficiente per Antonio Conte conquistare l'Europa League e riportare in bacheca un trofeo europeo per guadagnarsi la riconferma all'Inter anche ...“Prima il titolo europeo e poi si penserà al mercato“. Così ha tuonato in conferenza stampa l’allenatore dell’Inter Antonio Conte che sogna di conquistare un titolo europeo dopo 10 anni. Dopo le pesan ...