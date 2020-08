Maltempo Piemonte: la grandine e il vento flagellano l’Astigiano (Di lunedì 17 agosto 2020) Una nuova ondata temporalesca ha colpito oggi l’Astigiano, con precipitazioni forti, vento e grandine. In particolare colpiti dalla gradinata Mongardino e Antignano. Allagamenti diffusi anche a San Damiano, Asti e Castell’Alfero, dove si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco L’a provincia di Asti sta ancora contando i danni del 12 agosto che, uniti agli episodi di Maltempo dei primi tre giorni del mese, hanno costretto la Provincia a dichiarare lo stato di emergenza.L'articolo Maltempo Piemonte: la grandine e il vento flagellano l’Astigiano Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

vraprile2004 : RT @Ansa_Piemonte: Maltempo: Torino, oltre 70 mm di pioggia in un'ora. Tombini otturati da tappeto di foglie secche e fresche #ANSA https:/… - b_elide : RT @Ansa_Piemonte: Maltempo: Torino, oltre 70 mm di pioggia in un'ora. Tombini otturati da tappeto di foglie secche e fresche #ANSA https:/… - Ansa_Piemonte : Maltempo: Torino, oltre 70 mm di pioggia in un'ora. Tombini otturati da tappeto di foglie secche e fresche #ANSA - discoradioIT : Maltempo: Torino, oltre 70 mm di pioggia in un'ora - Piemonte - - infoitinterno : Maltempo: temporali al Nord, allerta su Piemonte e Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Piemonte MALTEMPO - L'instabilità continua ancora oggi in tutto il Piemonte TorinoSud Nubifragio Torino: video bomba d’acqua/ Grandine e allagamenti: città sembra Venezia

La città piemontese sembra Venezia oggi pomeriggio per il maltempo Il maltempo arriva a Torino e nel ... dovrebbero essere gli ultimi prima di un tempo stabile in Piemonte. È atteso infatti il ritorno ...

Maltempo: Torino, oltre 70 mm di pioggia in un'ora

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - In poco più di un'ora il nubifragio che si è abbattuto su Torino ha scaricato 72,8 millimetri di pioggia nel centro della città. Li ha misurati l'Arpa (Agenzia regionale per ...

La città piemontese sembra Venezia oggi pomeriggio per il maltempo Il maltempo arriva a Torino e nel ... dovrebbero essere gli ultimi prima di un tempo stabile in Piemonte. È atteso infatti il ritorno ...(ANSA) - TORINO, 17 AGO - In poco più di un'ora il nubifragio che si è abbattuto su Torino ha scaricato 72,8 millimetri di pioggia nel centro della città. Li ha misurati l'Arpa (Agenzia regionale per ...