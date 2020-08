“L’estate ci aiuterà”, quando il virologo Tarro (beniamino degli scettici) sosteneva che il caldo e il mare avrebbero sconfitto il virus (Di lunedì 17 agosto 2020) Era il 15 aprile quando il virologo Giulio Tarro, assurto a beniamino degli ‘scettici’ sulle precauzioni contro il covid, sosteneva che il virus sarebbe stato lenito con l’arrivo del caldo. Intervistato su Radio Radio, in quell’occasione annunciò: “L’estate sicuramente ci aiuterà. Vediamo per esempio gli ambienti africani dove ad altre malattie non è concesso svilupparsi a causa del clima”. La tesi è stata riproposta dal primario emerito dell’ospedale Cotugno di Napoli in innumerevoli occasioni successive, come il 19 aprile a “Non è l’arena” (La7), dove le sue dichiarazioni (“Con l’estate avremo abbastanza immunizzati e non ... Leggi su ilfattoquotidiano

