Le modalità attuative dell'affidamento condiviso (Di lunedì 17 agosto 2020) Diritto alla bigenitorialitàL'affidamento esclusivoPresupposti per l'affidamento esclusivoTempi e modalità di presenza dei figli presso i genitoriIl diritto all'ascolto del minoreDiritto alla bigenitorialitàTorna suLa legge n. 54 del 2006, introducendo la regola dell'affidamento condiviso ha inteso valorizzare il diritto alla bigenitorialità del minore, da intendersi come diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.Il decreto legislativo n. 154 del 2013 ha poi abrogato l'art. 155 c.c. sostituendolo con l'articolo 337 ter c.c. La ripartizione dei compiti genitoriali si riflette nell'esercizio della responsabilità genitoriale che deve essere esercitata da entrambi (art. 337- ter, comma 3), anche se la norma ... Leggi su studiocataldi

CouponOfferte : #14agosto ??COUPON AMAZON??: ?? Epilatore Luce Pulsata IPL Epilatore Laser con 5 Livelli di Energia, 2 Modalit e 990.… - CouponOfferte : #14agosto ??COUPON AMAZON??: ?? Luvkis Kegel - Palline in Silicone 10 Modalit con Controllo da Remoto Ricaricabile (V… - CouponOfferte : #14agosto ??COUPON AMAZON??: ?? Epilatore Luce Pulsata IPL Epilatore Laser con 5 Livelli di Energia, 2 Modalit e 990.… - ccaporizzi : RT @GMDE_srl: Da Gorizia a Bellinzona, un altro progetto concluso alla grande in casa GMDE! Digital First: @laregione sviluppa il canale ca… - ustampavda : Approvate le modalità per il rimborso per gli utenti valdostani della linea ferroviaria -

Ultime Notizie dalla rete : modalità attuative Un gamer ha battuto il record mondiale di speedrun su Doom Eternal con la modalit di gioco di Kaspersky attivata Padova News Tamponi ai disabili dei centri diurni, una mamma: "Possibile trovare altre modalità?"

1' di lettura Senigallia 14/08/2020 - Scrivo per condividere l’esperienza a dir poco surreale che la mia famiglia ha vissuto mercoledì 12 agosto. Mio figlio frequenta il centro diurno di Ostra Vetere, ...

Coronavirus, l'Ulss 6 Euganea attiva cinque punti di raccolta per i tamponi: l'elenco e le modalità

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva sc ...

1' di lettura Senigallia 14/08/2020 - Scrivo per condividere l’esperienza a dir poco surreale che la mia famiglia ha vissuto mercoledì 12 agosto. Mio figlio frequenta il centro diurno di Ostra Vetere, ...Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva sc ...