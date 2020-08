La Roma a Friedkin, c’è la conferma di Pallotta: “E’ tutto fatto” (Di lunedì 17 agosto 2020) La Roma a Friedkin, è il giorno dell’annuncio. Intanto, Pallotta ha confermato la svolta avvenuta (e ormai chiara da settimana) parlando a Teleradiostereo. “E” tutto fatto”. Ora aspettiamo l’annuncio del passaggio di consegna, probabilmente alla chiusura delle borse per non influenzare il titolo dei giallorossi che sono quotati in borsa. Manca l’ultimo step, poi la Roma passerà in una nuova famiglia tutta statunitense. Foto: sito ufficiale Roma L'articolo La Roma a Friedkin, c’è la conferma di Pallotta: “E’ tutto fatto” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Solano_56 : E’ arrivato il bonifico, la #Roma e’ di Dan #Friedkin, in arrivo l'annuncio @ASRomaPress - Solano_56 : Non sarà subito nominato un nuovo DS, Ryan #Friedkin e Fienga guideranno il mercato della Roma a breve termine @ASRomaPress - Solano_56 : Friedkin lavora in silenzio da mesi, parliamo di un alto livello di professionalità. Anche io sono in attesa di c… - Youzar33 : RT @AliprandiJacopo: ??Terminato il closing, la Roma è di Dan #Friedkin! L’annuncio dopo la chiusura della Borsa. #ASRoma - ilnapolionline : A. De Lauentiis dà il benvenuto al neo presidente della Roma Friedkin - -