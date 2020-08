Klopp a sorpresa: “Vinco ancora col Liverpool poi anno libero o… ritiro” (Di lunedì 17 agosto 2020) Jurgen Klopp svela le sue intenzioni per il futuro. L'allenatore del Liverpool, nel corso di un'intervista concessa al sito tedesco Sportbuzzer, ha parlato del suo futuro in prospettiva 2024, anno in cui si concluderà il suo attuale contratto con i Reds. Interessanti spunti da parte del manager che sogna di vincere ancora ma pensa anche al clamoroso addio...Klopp: vincere ancora e poi ritirocaption id="attachment 999361" align="alignnone" width="610" Klopp (getty images)/caption"Cosa prevedo per il futuro? Un sacco di cose: non vogliamo solo difendere i titoli, ma vincerne di nuovi. Abbiamo appena iniziato a vincere", ha detto Klopp sul Liverpool con grande entusiasmo. Allo stesso tempo, però, anche una grande ... Leggi su itasportpress

