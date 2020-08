Inter Shakhtar Donetsk 1-0 LIVE: fine primo tempo INTERVALLO (Di lunedì 17 agosto 2020) All’Esprit Arena di Düsseldorf, la semifinale di Europa League 2019/20 tra Inter e Shakhtar Donetsk : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Alla Esprit Arena di Düsseldorf, Inter e Shakhtar Donetsk si affrontano nel match valido per la semifinale dell’Europa League 2019/2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Shakhtar Donetsk 1-0 MOVIOLA fine primo tempo – Intervallo 42′ Tiro Marcos Antonio – Azione prolungata dello Shakhtar che porta al tiro del centrocampista, fuori di poco 40′ Alza i ritmi lo Shakhtar – Lo Shakhtar ... Leggi su calcionews24

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - antlucig : #Inter pragmatica: si difende con ordine, forse un po' troppo bassa, ed è pericolosa quando attacca. #Shakhtar si d… - WONDERFUL68th : RT @SkySport: Inter-Shakhtar Donetsk 1-0 all'intervallo Il risultato LIVE della semifinale di Europa League Diretta su #SkySport Uno e Sky… -