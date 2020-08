Inter-Shakhtar, D’Ambrosio: “Vittoria meritata, Conte un maestro. Una cosa mi inorgoglisce” (Di lunedì 17 agosto 2020) L'Inter vola in finale.Cinque a zero il risultato della semifinale di Europa League tra la squadra di Antonio Conte e lo Shakhtar Donetsk, che non è riuscita a reagire di fronte alle reti di Lautaro Martinez, Danilo D'abrosio e Romelu Lukaku. Un dominio assoluto che regala all'unica squadra italiana ancora in corsa per le competizioni europee la finale contro il Siviglia.Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: meraviglia nerazzurra, Conte vola in finaleIl difensore nerazzurro Danilo D'Ambrosio, autore della rete del 2-0, Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha detto la sua sul risultato: "È una vittoria meritata, una vittoria del gruppo. ... Leggi su mediagol

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - LucaRovisoINTER : RT @alwaystoned_: L'Inter domani con lo Shakhtar non passa MAI - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #EuropaLeague: 5-0 allo #Shakhtar, #Inter in finale Per il trofeo sfida con il Siviglia venerdì a Colonia #ANSA https://t… -