Incidente mortale a Cavernago: muore un 69enne (Di lunedì 17 agosto 2020) Incidente mortale a Cavernago, nei pressi di Bergamo. Impatto violentissimo tra furgone e mezzo pesante, un 69enne ha perso la vita Incidente mortale a Cavernago, nel bergamasco fatale per un 69enne che ha perso la vita. E’ accaduto tutto sull’ex strada statale 498 Soncinese. Uno schianto terribile quello tra un mezzo pesante ed un furgone costato la vita all’uomo che guidava il tir. E’ andata decisamente meglio, invece, al 27enne alla guida dell’altro mezzo, solo ferito e trasportato all’ospedale Romano di Lombardia. Condizioni tutt’altro che gravi, considerato come sia arrivato al nosocomio in codice verde. Sul luogo dell’Incidente sono accorsi i sanitari del 118 che non sono riusciti a ... Leggi su bloglive

