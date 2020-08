Guida senza patente e investe un poliziotto sulla A1. L’agente è in gravissime condizioni (Di lunedì 17 agosto 2020) Guida senza patente sulla A1 e investe un poliziotto Un poliziotto della Polstrada è stato investito sulla bretella autostradale di collegamento tra il Raccordo Anulare di Roma e la barriera dell’A1 di Fiano Romano da un Guidatore senza patente, revocata 8 anni fa. La tragedia è avvenuta sabato 15 agosto dopo le 18,30. L’agente, originario di Marsciano (Perugia) ma di stanza a nord di Roma, stava rimuovendo alcuni ostacoli dalla carreggiata quando un’automobile lo ha travolto sulla corsia d’emergenza. Il poliziotto si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma nel reparto di terapia intensiva in gravissime ... Leggi su tpi

Anche quest'anno, in occasione del ponte di Ferragosto, i ladri ne hanno approfittato per saccheggiare appartamenti dei romani andati in vacanza. Grazie ad una serie di segnalazioni dei cittadini rima ...

''Zarco è un mezzo assassino, fare una frenata così a 300 km all’ora vuol dire avere poco amore per se stesso e per chi sta correndo con te...'' è il durissimo j'accuse di Franco Morbidelli nei confro ...

