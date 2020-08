Coronavirus. Terzo positivo a Fiumicino: francese proveniente da Croazia (Di lunedì 17 agosto 2020) “Individuato presso l’Aeroporto di Fiumicino un Terzo caso positivo ai test rapidi. Dopo il caso del ragazzo di Pescara di rientro da Malta e della ragazza romana proveniente dalla Grecia, un Terzo caso di un ragazzo francese proveniente dalla Croazia (Spalato). Il ragazzo e’ asintomatico e sta bene. Avviato il contact tracing internazionale e posto in isolamento”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Leggi su romadailynews

