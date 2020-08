Coronavirus, secondo Salvini “il governo torna a chiudere i negozi”. Ma non è vero | VIDEO (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus, Salvini: “Il governo torna a chiudere locali e negozi” VIDEO “Il governo torna a chiudere locali e negozi”: lo ha affermato in un VIDEO il leader della Lega Matteo Salvini commentando l’ultima ordinanza anti-Coronavirus che in realtà sospende solamente “l’attività di ballo”. In un filmato pubblicato sui suoi social, il leader della Lega è tornato ad attaccare l’esecutivo, colpevole di “cambiare nuovamente idea”. “Il governo torna a chiudere locali negozi – afferma Salvini – mettendo a ... Leggi su tpi

giornalettismo : Secondo #Salvini e #Meloni, il problema non sono le #discoteche, ma i #migranti che sbarcano. Locatelli del… - SkyTG24 : Secondo quanto prevede l'ordinanza firmata oggi, dalle 18 alle 6 del mattino sarà disposto l'obbligo di #mascherine… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.In… - LucaSalvarani11 : RT @giornalettismo: Secondo #Salvini e #Meloni, il problema non sono le #discoteche, ma i #migranti che sbarcano. Locatelli del #ComitatoT… - Emer1678 : RT @giornalettismo: Secondo #Salvini e #Meloni, il problema non sono le #discoteche, ma i #migranti che sbarcano. Locatelli del #ComitatoT… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus secondo Coronavirus, secondo caso a Gravina. L'annuncio del sindaco: "Situazione sotto controllo" La Repubblica Nuovo focolaio a Roma, positivi sei ragazzi: hanno partecipato a una festa in Sardegna

Sei ragazzi sono risultati positivi al coronavirus. Tutti secondo quanto comunica l'Unità di Crisi anti Covid-19 della Regione Lazio, hanno partecipato ad una festa a Porto Rotondo, in Sardegna. Si tr ...

Coronavirus. Locatelli (Sanità): “Da migranti contagi minimi”. Smentito Salvini

Roma, 17 agosto 2020 – “A seconda delle Regioni, il 25-40% dei casi sono stati importati da concittadini tornati da viaggi o da stranieri residenti in Italia. Il contributo dei migranti, intesi come d ...

Sei ragazzi sono risultati positivi al coronavirus. Tutti secondo quanto comunica l'Unità di Crisi anti Covid-19 della Regione Lazio, hanno partecipato ad una festa a Porto Rotondo, in Sardegna. Si tr ...Roma, 17 agosto 2020 – “A seconda delle Regioni, il 25-40% dei casi sono stati importati da concittadini tornati da viaggi o da stranieri residenti in Italia. Il contributo dei migranti, intesi come d ...