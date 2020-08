“Con i soldi abbiamo comprato la cocaina, ero strafatto”: confessano i rapinatori dei tassisti a Milano. Il giudice li lascia in carcere (Di lunedì 17 agosto 2020) “Ci siamo divisi i soldi (…) siamo andati a comprarci cocaina (…) quella notte io ho dormito nella stazione di Certosa, ero strafatto”. Ha ammesso Mohamed Nassar, detto Habib, il 27enne di origine fermato assieme al 22enne Brian Mastrandea con l’accusa di aver rapinato due tassisti a Milano il 10 e il 12 agosto. I due, insieme a una terza persona, erano stati immortalati dalle telecamere interne di una delle due vetture mentre toglievano al tassista l’incasso, i tablet e oggetti personali. Per entrambi, catturati dalla Squadra Mobile poco prima di fuggire in Salento, il giudice per le indagini preliminari Raffaella Mascarino ha convalidato i fermi e disposto la custodia in carcere. E proprio dall’ordinanza del gip – che parla di ... Leggi su ilfattoquotidiano

