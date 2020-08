CdS: Napoli, Boga e Ünder? Qualè la prima scelta e le offerte del club (Di lunedì 17 agosto 2020) Napoli, Boga la prima scelta, l’alternativa è Under che potrebbe arrivare offrendo Maksimovic e 15 milioni Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell’interesse del … L'articolo CdS: Napoli, Boga e Ünder? Qualè la prima scelta e le offerte del club proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell'interesse del Napoli per Under della Roma: "Al momento l’ipotesi più praticabile è Ünder al Napoli. La Roma lo valuta 25 milioni, De Laurentiis vorrebbe ...

Il Napoli resta fiducioso sulla conclusione dell'affare Gabriel con il Lille nonostante ci siano rumors sull'interesse dell'Arsenal sul calciatore. Ci sarebbe una sorta di gentlemen agreement tra il p ...

