Barcellona, ufficiale l’esonero di Setién: al suo posto scelto Koeman (Di lunedì 17 agosto 2020) L’avventura di Quique Setién sulla panchina del Barcellona è durata il breve spazio di sette mesi, iniziando il 13 gennaio 2020 e terminando il 17 agosto dello stesso anno. Dean Mouhtaropoulos/Getty ImagesOggi infatti è arrivato l’esonero ufficiale, comunicato dal club blaugrana con un comunicato apparso sui propri canali social. Solo venticinque le partite in cui Setién ha diretto il Barça: 19 in campionato, tre in Coppa del Re e tre in Champions, di cui l’ultima con il Bayern Monaco fatale per il proprio futuro. Il sostituto del coach spagnolo è stato già individuato in Ronald Koeman, che verrà ufficializzato nella giornata di domani.L'articolo Barcellona, ufficiale l’esonero di Setién: al suo ... Leggi su sportfair

junews24com : Setien esonerato dal Barcellona, è ufficiale: a breve la «ristrutturazione del club» - - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Ufficiale: Setién non è più l'allenatore del club blaugrana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Ufficiale: Setién non è più l'allenatore del club blaugrana - sportli26181512 : Barcellona, ufficiale l’esonero di Setien: si attende Koeman: Il comunicato del club blaugrana: “Prima decisione al… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Ufficiale: Setién non è più l'allenatore del club blaugrana -