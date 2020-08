Aborto, a Marsala istituito il «registro dei bambini mai nati» (Di lunedì 17 agosto 2020) Un «registro dei bambini mai nati»: la sua istituzione è stata approvata dal Consiglio comunale di Marsala, con 23 voti a favore e 3 contrari, per disciplinare il regolamento cimiteriale, sottolineando «l’importanza che la politica ha nel promuovere la cultura della vita». La delibera stabilisce che la dicitura «prodotti abortivi» (che si usava per indicare i feti partoriti prima della 28esima settimana di gestazione) con «bambini mai nati». Nel registro verrà annotato un nome di fantasia per ogni feto e sarà individuato uno spazio, nel cimitero, per la sepoltura, con un cippo con il numero assegnato. Leggi su vanityfair

IreneBertuzzi : RT @AibiNews: Marsala. Un registro per i bambini non nati: concepiti ma mai dati alla luce - Notiziedi_it : Aborto, a Marsala nasce il registro comunale dei “bimbi mai nati”. Le proteste: «Medievale e discriminatorio» - MCapisani : RT @Open_gol: Ogni feto verrà registrato con un nome di fantasia e sepolto in uno spazio cimiteriale dedicato. Le proteste: «Approccio medi… - MarioRo22315926 : RT @Open_gol: Ogni feto verrà registrato con un nome di fantasia e sepolto in uno spazio cimiteriale dedicato. Le proteste: «Approccio medi… -