Traffico Roma del 16-08-2020 ore 16:30 (Di domenica 16 agosto 2020) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi si mantiene regolare il Traffico in questa domenica sulle strade della Capitale non ci sono segnalazioni di rilievo sul raccordo e consolari resta intenso il movimento naturalmente sui percorsi prossimi alle località balneari mentre registriamo i primi rientri città di quanti hanno trascorso la giornata al mare solo uno Romano è da segnalare incolonnamenti tra Valmontone e Roma Sud in direzione della capitale la causa la perdita del carico da un veicolo abbiamo un po’ isola A24 Roma-l’aquila-teramo attese e code alla barriera di Roma per chi proviene da L’Aquila ricordiamo che sulla linea B della metropolitana il servizio interrotto tra le stazioni di ormai MD Laurentina questo per ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 16-08-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Coronavirus, al via i test all’aeroporto di Fiumicino

ROMA (ITALPRESS) - Partono da oggi all'aeroporto di Fiumicino i test sanitari per il Covid organizzati dalla Regione Lazio. "In prima fila per il controllo e la prevenzione", ha scritto ieri su Facebo ...

Coronavirus Lazio, 68 nuovi casi: 1/3 da una casa di cura, 1/3 di importazione

"Oggi registriamo 68 casi e zero decessi. Di questi di questi circa 1/3 riguardano un cluster in una casa di cura (Asl Roma 1) e 1/3 sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanz ...

