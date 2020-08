Serie C e D, c’è data per l’ufficializzazione dei ripescaggi (Di domenica 16 agosto 2020) Non in tutti i campionati che scatteranno a settembre a livello professionistico e dilettantistico hanno la certezza delle squadre partecipanti. Troppi club non hanno le risorse necessarie e sono in bilico soprattutto in Serie C, Serie D ed Eccellenza. Chi ha un piede e mezzo in terza Serie è il Legnago, il Giana Erminio e il Ravenna, che dovrebbero sostituire rispettivamente Campodarsego, Sicula Leonzio e Robur Siena. Queste tre riammissioni, faranno scendere a 161 le società di Serie D, cosa che farà scattare automaticamente il ripescaggio del Vado in quarta seria. E non è tutto: alcune società devono ancora ultimare la domanda di iscrizione in C, e chissà se non ci potesse essere qualche sorpresa (ad esempio il Trapani in procinto però di ... Leggi su itasportpress

SkySport : Perugia-Pescara 4-5 d.c.r. ? ?#Pucciarelli (15') ?#Kouan (18') ?#Melchiorri (40') ? Sequenza dei rigori ?#Busellato… - Gazzetta_it : Sorpresa a #Gallarate: 'Al campetto, c'è #Aubameyang'. Partitella, e alla fine paga lui - TuttoMercatoWeb : Juventus, c'è anche la clamorosa ipotesi Pirlo per la sostituzione di Maurizio Sarri - ItaSportPress : Serie C e D, c'è data per l'ufficializzazione dei ripescaggi - - fran_cescodc : @jessicahazizaj1 @ismylifeajoke_ in più c'è la vera profondità di un serie drama, pensa ad esempio alla despression… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie c’è I Topi: tutto sulla seconda stagione della serie tv di Antonio Albanese Panorama