Nick Cave fuori dal coro: “Il politicamente corretto? E’ la religione più triste del mondo” (Di domenica 16 agosto 2020) Roma, 16 ago – Compositore, cantautore, scrittore, sceneggiatore, attore. Nick Cave è un’artista a tuttotondo, quasi mai banale, complesso e per questo apprezzato anche dalla critica con il nasino arricciato. Perché a volte non conta essere compresi, piuttosto essere inafferrabili. Una sorta di sintomatico mistero, per dirla con Battiato, che alla lunga paga. Noi però abbiamo una sintomatica percezione: da ora in poi Nick Cave sarà preso di mira. Come mai? Perché le sue recenti dichiarazioni non piaceranno ai gendarmi del moralismo imperante. Nella sua newsletter Red Hand Files, l’artista australiano ha infatti distrutto così il politicamente corretto: “E’ la religione più ... Leggi su ilprimatonazionale

Nick Cave contro il politicamente corretto, che ci vuole privare della complessità

Bisognerebbe guardarlo a testa in giù il mondo per capirlo meglio, e così il mare diventerebbe il cielo, e sembrerebbe più profondo, più grande, se possibile. Poi bisognerebbe rialzarsi rapidamente, p ...

