MotoGP, Zarco: “Incidente? Difficile da evitare” (Di domenica 16 agosto 2020) “Ho qualche escoriazione, abbiamo avuto tanta paura. Ho parlato con Morbidelli, siamo molto dispiaciuti di quello che è successo ma allo stesso tempo siamo molto fortunati. Un incidente che è Difficile da evitare a queste velocità, per fortuna le moto non hanno toccato nessuno. Dobbiamo analizzare tutto in vista della prossima settimana. Grazie per il supporto“. Lo ha detto Johann Zarco tramite un video sul proprio profilo Instagram al termine del Gran Premio d’Austria di MotoGP sull’incidente con Franco Morbidelli. Leggi su sportface

SkySportMotoGP : Incidente Zarco-Morbidelli: la moto del Morbido è passata tra le due @YamahaMotoGP! Il LIVE ?… - Eurosport_IT : DOVI DAVANTI A TUTTI ?? Il pilota #Ducati trionfa in Austria, ma che paura per Valentino #Rossi: Dottore sfiorato d… - RaiSport : #Morbidelli: '#Zarco è un mezzo assassino' #Rossi: 'L'ha fatto apposta, la direzione di gara deve prendere provved… - gloria_dma : RT @SimBarg: Se questo non è un miracolo, ci assomiglia molto #MotoGp #SkyMotoGp #Zarco #Morbidelli - muzakkirsyah : RT @gponedotcom: Franco Morbidelli accusa Zarco: 'È un mezzo assassino': 'Frenare in quel modo a 300 all'ora significa avere poco amore per… -