Mauritius, la petroliera giapponese incagliata si è spezzata in due: ecco come. I video dall’alto (Di domenica 16 agosto 2020) Il cargo giapponese Mv Wakashio, incagliato dal 25 luglio nella barriera corallina a largo delle Mauritius con 4.000 tonnellate di petrolio, si è spezzato in due dopo aver perso già oltre 1.000 tonnellate di carburante. Le immagini aeree mostrano le attuali condizioni della nave. Le squadre di salvataggio hanno fatto tutto il possibile per pompare le restanti 3.000 tonnellate di petrolio dalla nave, dove dovrebbero esserne rimaste solo 90. Il governo di Mauritius ha annunciato che chiedera’ all’armatore giapponese di pagare i danni. La nipponica Nagashi Shipping, si e’ detta disponibile al risarcimento. L'articolo Mauritius, la petroliera giapponese incagliata si è spezzata in due: ... Leggi su ilfattoquotidiano

