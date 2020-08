L'Esercito Americano torna su Twitch e gli utenti invadono la chat chiedendo conto dei crimini di guerra (Di domenica 16 agosto 2020) Forse non lo sapevate, ma l'Esercito Americano possiede un proprio team eSport, con i membri che regolarmente giocano in streaming su Twitch, agli occhi del mondo intero.La questione è stata oggetto di numerose controversie lo scorso luglio, a causa di alcune pratiche ingannatorie volte a reclutare nuovi soldati tramite false promesse di giochi, console e accessori gratuiti attraverso giveaway. Inoltre, altrettanto controversia era la pratica di bannare qualsiasi utente che chiedesse all'Esercito o alla marina dei crimini di guerra compiuti dal governo.Trattandosi di una violazione del Primo Emendamento, Twitch ha ammonito i responsabili del canale dell'Esercito, vietando ulteriori giveaway farlocchi. Inoltre, non avrebbero più dovuto ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : L'Esercito Americano torna su #Twitch e gli utenti riprendono a chiedere in chat dei crimini di guerra. - SStelmaszynski : @giornalisteTV @visegrad24 @InstytutAM L'esercito americano è il più impiegato in Germania, subito dopo l'ufficio p… - gwenboleyn : #JusticeForVanessaGuillen Vanessa Guillen era una ventenne di Houston, Texas, entrata nell’esercito americano app… - michelcaputo : @FidelisQanon @SecPompeo @govSlovenia Il governo italiano merita l'intervento dell'esercito americano per essere ca… - sigma_tao : la divina comemdia insegna Principe del Galles e Conte di Chester il 26, una mia creazione il principe carlo, ese… -

Ultime Notizie dalla rete : Esercito Americano Twitch ed eSport: le difficoltà dell'esercito americano Everyeye Videogiochi L'esercito USA torna su Twitch e gli utenti invadono la chat chiedendo conto dei crimini di guerra

Forse non lo sapevate, ma l'Esercito Americano possiede un proprio team eSport, con i membri che regolarmente giocano in streaming su Twitch, agli occhi del mondo intero. La questione è stata oggetto ...

Stati Uniti e Polonia firmano un accordo per ospitare altri 1.000 soldati americani nell'Europa orientale

Varsavia e Washington hanno firmato un nuovo patto di sicurezza, in base al quale la Polonia ospiterà circa 1.000 soldati statunitensi in più oltre al comando avanzato del quartier generale del V Corp ...

Forse non lo sapevate, ma l'Esercito Americano possiede un proprio team eSport, con i membri che regolarmente giocano in streaming su Twitch, agli occhi del mondo intero. La questione è stata oggetto ...Varsavia e Washington hanno firmato un nuovo patto di sicurezza, in base al quale la Polonia ospiterà circa 1.000 soldati statunitensi in più oltre al comando avanzato del quartier generale del V Corp ...